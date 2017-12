20 dicembre 2017

A novembre il porto di Valencia ha movimentato 405mila container (+6,6%)

Nei primi undici mesi di quest'anno sono stati 4,4 milioni (+2,3%)

Lo scorso mese il porto di Valencia ha movimentato 5,8 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +7,0% rispetto a 5,4 milioni di tonnellate nel novembre 2016. Il traffico delle merci containerizzate è ammontato a 4,5 milioni di tonnellate (+2,0%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 405mila teu (+6,6%). Più accentuata è risultata sia la crescita delle merci convenzionali, che si sono attestate a 806mila tonnellate (+20,0%), sia il rialzo del traffico delle rinfuse, con i carichi liquidi saliti del +79,5% a 245mila tonnellate e quelli solidi del +52,0% a 168mila tonnellate.

Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 96mila persone (+7,1%), di cui 47mila nel segmento dei traghetti (+23,8%) e 49mila in quello delle crociere (-5,2%).

A novembre 2017 l'intero volume di traffico delle merci movimentato dagli scali portuali gestiti dall'Autorità Portuale di Valencia, che oltre al porto di Valencia amministra anche quelli di Sagunto e Gandía, è stato pari a 6,2 milioni di tonnellate, con una progressione del +3,6% sullo stesso mese dello scorso anno.

Nei primi undici mesi del 2017 il sistema portuale gestito all'Autorità Portuale ha movimentato un totale di 67,7 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +3,3% sul periodo gennaio-novembre del 2016. Il solo porto di Valencia ha movimentato 62,0 milioni di tonnellate (+4,6%), di cui 51,1 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+4,3%) totalizzati con una movimentazione di container pari a 4,4 milioni di teu (+2,3%), 7,7 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+3,3%), 1,5 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+25,6%) e 1,4 milioni di tonnellate di rinfuse secche (+18,4%). A Valencia i passeggeri sono stati 968mila (+13,0%), di cui 568mila passeggeri dei traghetti (+23,1%) e 400mila crocieristi (+1,2%).

L'Autorità Portuale prevede che il sistema portuale di Valencia chiuderà l'intero 2017 con un traffico di 73,5 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +3,6% sul 2016. Nel settore dei container la previsione è di 4,8 milioni di teu (+2,2%).



