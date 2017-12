20 dicembre 2017

OCEAN Alliance presenta la nuova rete di servizi di linea che include sei porti italiani

A Genova tre linee e una ciascuna per i porti di La Spezia, Livorno, Salerno, Trieste e Venezia

OCEAN Alliance, il consorzio armatoriale attivo nel segmento del trasporto marittimo containerizzato che è stato costituito nell'aprile 2016 dalle compagnie di navigazione CMA CGM, COSCO Container Lines (COSCON), Evergreen Line e Orient Overseas Container Line (OOCL), ha annunciato un rinnovamento della configurazione della rete di linee marittime dell'alleanza che sarà inaugurata con la denominazione Day Two il prossimo aprile ad un anno dall'avvio operativo della cooperazione tra le quattro compagnie realizzata con una rete di servizi denominata Day One.

Per coprire l'intero nuovo network costituito da 42 servizi che scaleranno 629 porti saranno impiegate complessivamente circa 340 portacontainer per una capacità di carico globale pari a 3,6 milioni di teu, contro 41 servizi che coprono 593 porti inclusi nelle schedule dell'attuale network Day One che è realizzato con una flotta di 331 portacontainer per una capacità di carico di 3,35 milioni di teu.

In Italia la nuova rete di servizi di OCEAN Alliance scalerà sei porti per un totale di otto toccate. Il porto di Genova sarà incluso nei due servizi Asia-Mediterraneo denominati AEM1 e AEM2 e nel servizio transatlantico MENA. Gli altri cinque porti italiani verranno inclusi ciascuno in un solo servizio: in particolare, il porto della Spezia verrà scalato dal servizio AEM1, i porti di Trieste e Venezia dal servizio Asia-Mediterraneo denominato AEM6 e i porti di Livorno e Salerno dal servizio MENA.

Il network Day Two sarà costituito dai seguenti 20 servizi transpacifici: servizi Pacific Southwest: CEN: Tianjin, Qingdao, Shanghai, Prince Rupert, Long Beach, Oakland, Tianjin

AAC: Dalian, Lianyungang, Shanghai, Ningbo, Long Beach, Seattle, Dalian

AAC2: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Los Angeles, Oakland, Tokyo, Qingdao

AAC4: Ningbo, Shanghai, Pusan, Long Beac, Pusan, Ningbo

SEA: Kaohsiung, Cai Mep, Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, Long Beach, Kaohsiung

SEA2: (AWE5), Port Kelang, Singapore, Jakarta, Laem Chabang, Cai Mep, Los Angele, Oakland, Hong Kong, Cai Mep, Singapore, Port Kelang, Colombo, (AWE5)

AAS2: Fuqing, Nansha, Hong Kong, Yantian, Xiamen, Los Angeles, Oakland, Fuqing

AAS3: Taipei, Xiamen, Shekou, Yantian, Los Angeles, Oakland, Taipei

AAS4: Yantian, Hong Kong, Kaohsiung, Taipei, Los Angeles, Oakland, Tacoma, Kaohsiung, Yantian servizi Pacific Northwest: MPNW: Yantian, Xiamen, Ningbo, Shanghai, Pusan, Seattle, Vancouver, Yantian

CPNW: (MEX), Singapore, Cai Mep, Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai, Prince Rupert, Vancouver, Yokohama, Shanghai, Ningbo, Nansha, Singapore, (MEX)

EPNW: Yantian, Kaohsiung, Shanghai, Ningbo, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Osaka, Qingdao, Yantian

OPNW: Shekou, Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, Vancouver, Seattle, Pusan, Kaohsiung, Shekou servizi East Coast North America e U.S. Gulf: AWE1: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, Colon, Savannah, Charleston, Boston, New York, Colon, Qingdao

AWE2: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, New York, Norfolk, Savannah, Qingdao

AWE3: Xiamen, Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, Colon, Savannah, Baltimore, Norfolk, New York, Xiamen

AWE4: Xiamen, Hong Kong, Yantian, Shanghai, Colon, New York, Savannah Charleston, Xiamen

AWE5: (SEA2), Hong Kong, Cai Mep, Singapore, Port Kelang, Colombo, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Charleston, Port Kelang, Singapore, Jakarta, Laem Chabang, Cai Mep, (SEA2)

GME: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian, Houston, Mobile, Shanghai

GME2: Singapore, Hong Kong, Shekou, Shanghai, Ningbo, Pusan, Houston, Mobile, New Orleans, Miami, Jacksonville, Hong Kong Il nuovo network offrirà i seguenti sei servizi sulla rotta Asia-Europa: AEU1: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian, Singapore, canale di Suez, Felixstowe, Rotterdam, Gdansk, Wilhelmshaven, Felixstowe, canale di Suez, Singapore, Yantian, Shanghai

AEU2: Tianjin, Pusan, Ningbo, Shanghai, Yantian, Singapore, canale di Suez, Algeciras, Southampton, Dunkirk, Amburgo, Rotterdam, Southampton, Le Havre, canale di Suez, Khor Fakkan, Port Kelang, Xiamen, Tianjin

AEU3: Tianjin, Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Singapore, canale di Suez, Pireo, Rotterdam, Amburgo, Anversa, canale di Suez, Shanghai, Tianjin

AEU5: Kaohsiung, Ningbo, Shanghai, Taipei, Yantian, Colombo, canale di Suez, Rotterdam, Felixstowe, Amburgo, Rotterdam, canale di Suez, Colombo, Kaohsiung

AEU6: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Yantian, Cai Mep, Singapore, canale di Suez, Le Havre, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, Malta, canale di Suez, Jeddah, Nansha, Qingdao

AEU7: Ningbo, Shanghai, Hong Kong, Nansha, Shekou, Tanjung Pelepas, Port Kelang, canale di Suez, Pireo, Anversa, Amburgo, Rotterdam, Felixstowe, Zeebrugge, Pireo, canale di Suez, Tanjung Pelepas, Singapore, Hong Kong, Ningbo Nel Day Two sono programmati i seguenti cinque servizi Asia-Mediterraneo: AEM1: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Singapore, canale di Suez, Pireo, La Spezia, Genova, Marsiglia Fos, Valencia, Pireo, canale di Suez, Jeddah, Colombo, Singapore, Hong Kong, Qingdao

AEM2: Qingdao, Pusan, Shanghai, Ningbo, Nansha, Yantian, Singapore, canale di Suez, Malta, Barcellona, Valencia, Marsiglia Fos, Genova, Malta, Beirut, canale di Suez, Jeddah, Jebel Ali, Port Kelang, Xiamen, Qingdao

AEM3: Pusan, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Xiamen, Shekou, Singapore, canale di Suez, Port Said, Beirut, Pireo, Istanbul Evyap (Izmit), Istanbul Ambarli (Avcilar), Constanza, Odessa, Istanbul Ambarli (Avcilar), Mersin, Port Said, canale di Suez, Jeddah, Port Kelang, Pusan

AEM5: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Taipei, Yantian, Shekou, Singapore, Tanjung Pelepas, canale di Suez, Ashdod, Haifa, Alexandria, Pireo, canale di Suez, Jeddah, Tanjung Pelepas, Shekou, Kaohsiung, Qingdao

AEM6: Shanghai, Ningbo, Pusan, Shekou, Singapore, canale di Suez, Port Said, Malta, Koper, Trieste, Rijeka, Venezia, Koper, Malta, Damietta, canale di Suez, Jeddah, Port Kelang, Shekou, Shanghai Sulle rotte transatlantiche saranno realizzati i seguenti quattro servizi: MENA: Malta, Salerno, Livorno, Genova, Marsiglia Fos, Barcellona, Valencia, New York, Norfolk, Savannah, Miami, Algeciras, Malta

TAE: Southampton, Anversa, Rotterdam, Bremerhaven, Le Havre, New York, Baltimore, Norfolk, Charleston, Southampton

EAG: Le Havre, Anversa, Rotterdam, Bremerhaven, Miami, Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Le Havre

TAE2: Southampton (scali sperimentali con due rotazioni), Le Havre, Anversa, Rotterdam, Bremerhaven, Charleston, Savannah, Miami, New York, Southampton Il Day Two includerà i seguenti cinque servizi sulle rotte Asia-Medio Oriente: MEX: (PNW2), Shanghai, Ningbo, Nansha, Singapore, Jebel Ali, Abu Dhabi, Dammam, Singapore, Cai Mep, Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai, (PNW2)

MEX2: Lianyungang, Qingdao, Ningbo, Hong Kong, Shekou, Singapore, Jebel Ali, Bahrain, Dammam, Abu Dhabi, Port Kelang, Nansha, Lianyungang

MEX3: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Jebel Ali, Hamad, Dammam, Jubail, Singapore, Qingdao

MEX4: Tianjin, Dalian, Pusan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Khor Al Fakkan, Jebel Ali, Sohar, Port Kelang, Singapore, Shekou, Tianjin

MEX5: Shanghai, Ningbo, Taipei, Shekou, Tanjung Pelepas, Port Kelang, Jebel Ali, Bandar Abbas, Port Kelang, Hong Kong, Shanghai Infine sulle rotte Asia-Mar Rosso il Day Two offrirà i seguenti due servizi: RES1: Tianjin, Qingdao, Pusan, Ningbo, Nansha, Shekou, Tanjung Pelepas, Singapore, Jeddah, Sokhna, Aqaba, Jeddah, Port Kelang, Singapore, Ningbo, Tianjin

RES2: Shanghai, Ningbo, Taipei, Xiamen, Shekou, Singapore, Colombo (scalo sperimentale nell'ambito di una rotazionie, Djibouti, Jeddah, Sokhna, Aqaba, Djibouti, Singapore, Shanghai



