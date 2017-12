21 dicembre 2017

Missione in Cina del presidente del porto di Taranto

Intervento al forum internazionale organizzato dallo Shanghai International Shipping Institute

Ieri il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, ha partecipato a Shanghai al Forum Internazionale Port & Shipping Development (2017), incentrato sul tema “New Era Breeds New Opportunities”, che è stato organizzato dallo Shanghai International Shipping Institute (SISI), pubblico istituto di ricerca specializzato nel trasporto marittimo e nella portualità e organo di consulenza e di indirizzo del governo cinese.

L'intervento di Prete è avvenuto nell'ambito della pluriennale partnership tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il SISI che si sostanzia in una collaborazione tra le due realtà per sviluppare progetti comuni nel campo accademico, industriale e commerciale attraverso una partecipazione congiunta ad eventi nel settore dei trasporti, sempre più frequenti anche sul territorio cinese. La collaborazione mira alla realizzazione, sia in Cina che in Italia, di un network che promuova la condivisione di risorse nel settore del trasporto marittimo e in quello dei porti.

Nel suo intervento di ieri Prete ha illustrato a decision maker cinesi la nuova prospettiva della portualità italiana alla luce della recente riforma della legislazione in tema portuale ed ha inoltre presentato le opportunità offerte oggi dal porto di Taranto, cogliendo l'occasione per condividere quanto avviato in merito all'istituzione di una Zona Economica Speciale nel porto pugliese quale opportunità di attrarre nuovi insediamenti produttivi e, al contempo, di permettere al porto italiano di proporsi in maniera più competitiva rispetto ad altri scali del Mediterraneo.

Oggi inoltre, nell'ambito della missione istituzionale in Cina, il presidente dell'AdSP del Mar Ionio ha tenuto una serie di incontri con primari operatori nel settore portuale legato al traffico container e crocieristico.



