21 dicembre 2017

MacGregor (gruppo Cargotec) comprerà la norvegese Rapp Marine

La transazione avrà un valore di 16 milioni di euro

MacGregor, il marchio della Cargotec che si occupa del segmento dei mezzi di movimentazione e sistemi prodotti dal gruppo finlandese per il settore navale e offshore, ha sottoscritto un accordo con la Nord Kapitalforvaltning per comprare l'azienda norvegese Rapp Marine Group (RMG) che realizza sistemi di movimentazione e carico per le navi. Ricordando che nell'attuale portafoglio della MacGregor figurano diversi mezzi di movimentazione di coperta, tra cui gru e bighi, la società del gruppo Cargotec ha spiegato che con l'acquisizione della RMG potrà offrire soluzione complete che includono i verricelli e relativi sistemi di controllo.

Secondo le previsioni l'acquisizione, che avrà un valore di 16 milioni di euro, avverrà nel corso del primo trimestre del prossimo anno. La transazione non includerà lo stabilimento della RMG in Serbia per il quale sarà contestualmente siglato un accordo per la fornitura dei suoi prodotti alla RMG.

Rapp Marine Group ha circa 120 dipendenti e, oltre che in Norvegia, è presente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L'azienda chiuderà il 2017 con un fatturato previsto di circa 40 milioni di euro, di cui il 30% prodotto dai servizi. La società di private equity Nord Kapitalforvaltning aveva comprato la RMG nel dicembre 2012.



