27 dicembre 2017

Kotug introdurrà la tecnologia dei droni nei servizi di rimorchio

La società olandese ha presentato domanda di brevetto

La società di rimorchio olandese Kotug ha reso noto di aver presentato domanda di brevetto relativamente all'applicazione della tecnologia dei droni alle proprie attività di rimorchio portuale e oceanico. Gli aeromobili a pilotaggio remoto saranno utilizzati per l'aggancio del cavo di rimorchio alla nave da rimorchiare.

L'azienda ha evidenziato che questo sistema consentirà di incrementare notevolmente la sicurezza delle operazioni in quanto renderà superflua la presenza di personale nelle aree di maggior pericolo e permetterà al rimorchiatore di navigare in sicurezza accanto alla nave assistita anziché davanti ad essa.

Kotug ha ricordato che nelle attività di rimorchio tradizionali il rimorchiatore con il suo equipaggio si posizionano davanti e vicino alla nave assistita per afferrare manualmente il cavo di rimorchio, e si pongono quindi in un'area di pericolo compiendo una delicata operazione nel corso della quale un minimo errore o un imprevisto possono provocare gravi lesioni al personale o ingenti danni al rimorchiatore e alla nave assistita.





