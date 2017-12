27 dicembre 2017

Arkas e Seago fonderanno quattro servizi intra-mediterranei che saranno sostituiti da due sole linee

Su ciascuna rotta saranno impiegate quattro portacontainer da 2.500 teu

La compagnia di navigazione turca Arkas Line e quella danese Seago Line, che fa parte del gruppo armatoriale Maersk, hanno siglato due nuovi vessel sharing agreement che entreranno in vigore a metà del prossimo mese. Con il rinnovo della collaborazione i due vettori fonderanno quattro attuali servizi nel bacino del Mediterraneo che saranno sostituiti da due sole linee.

Il servizio Spain EastMed (SEM) della Arkas sarà fuso con il servizio Mediterranean Sea della Seago e la rotazione della nuova linea marittima, nella quale verranno impiegate quattro portacontainer da 2.500 teu, toccherà i porti di Tanger Med, Algeciras, Valencia, Castellon (scalo solo Arkas), Barcellona, Alessandria, Beirut, Mersin, Iskenderun, Lattakia, Izmir (Aliaga), Tanger Med.

Inoltre il servizio Spain Morocco (SMS) della Arkas sarà fuso con il servizio Ligurian Sea della Seago. La nuova rotazione, operata anche questa con quattro navi da 2.500 teu, effettuerà scali ai porti di Haifa, Genova, Marsiglia Fos, Barcellona, Valencia, Algeciras (scalo solo Arkas), Tanger Med, Casablanca, Algeciras, Genova, Alessandria, Haifa.



