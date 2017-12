28 dicembre 2017

Ningbo-Zhoushan è il primo porto al mondo ad aver movimentato oltre un miliardo di tonnellate di merci in un anno

Il primato è stato celebrato ieri in occasione dello scalo della portacontainer “Mary Maersk”

Anche nel 2017, per il nono anno consecutivo, il porto di Ningbo-Zhousan si conferma primo scalo portuale mondiale per traffico complessivo delle merci. Nel 2017, inoltre, il porto cinese si è aggiudicato un record storico mondiale essendo il primo scalo marittimo ad aver movimentato un miliardo di tonnellate di merci nel corso di un anno, primato che il porto ha conseguito e festeggiato ieri con una cerimonia al Beilun Container Terminal dello scalo cinese in occasione delle operazioni di movimentazione del carico della portacontainer Mary Maersk della danese Maersk Line che è salpata in tarda serata.

Nel solo settore dei container il porto di Ningbo-Zhoushan si appresta a chiudere il 2017 con un traffico di circa 24,5 milioni di teu confermandosi al quarto posto nella graduatoria dei primi porti container mondiali alle spalle del porto cinese di Shenzhen e davanti al porto sudcoreano di Busan.









