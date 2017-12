29 dicembre 2017

Il porto di Santos si appresta a chiudere il 2017 con un nuovo record annuale di traffico

Nei primi undici mesi di quest'anno sono state movimentate 119,96 milioni di tonnellate di merci

Il porto brasiliano di Santos archivierà il 2017 stabilendo il proprio nuovo record annuale del traffico di merci movimentate. Nei primi undici mesi di quest'anno, infatti, lo scalo ha registrato un traffico di 119,96 milioni di tonnellate, totale che già supera il record di traffico annuale ottenuto nel 2015 con 119,93 milioni di tonnellate di merci e che rappresenta un incremento del +13,8% rispetto a 105,43 milioni di tonnellate movimentate nei primi undici mesi del 2016.

Nei primi undici mesi di quest'anno il traffico all'imbarco è stato pari a 86,81 milioni di tonnellate, con una crescita del +14,0% sul corrispondente periodo del 2016, mentre quello allo sbarco è ammontato a 33,14 milioni di tonnellate (+13,2%). Del traffico complessivamente movimentato, le merci varie sono risultate pari a 44,38 milioni di tonnellate (+11,1%), le rinfuse solide a 59,88 milioni di tonnellate (+17,5%) e le rinfuse liquide a 15,69 milioni di tonnellate (+8,1%). Nel settore dei container il traffico è stato pari a 3.524.785 teu (+5,8%).









