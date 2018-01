2 gennaio 2018

Irish Continental Group ha ordinato la costruzione di un cruise ferry al cantiere navale tedesco FSG

La commessa ha un valore di 165,2 milioni di euro

La compagnia di navigazione irlandese Irish Continental Group (ICG) ha ordinato al cantiere navale tedesco Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) la costruzione di un cruise ferry che verrà impiegato sulla rotta marittima Dublino-Holyhead. La commessa ha un valore di 165,2 milioni di euro.

La nuova nave, che sarà presa in consegna entro la metà del 2020, avrà una capacità di 1.800 persone tra passeggeri ed equipaggio e di 5.610 metri lineari di autoveicoli, capacità di rotabili che consentirà di trasportare sino a 330 camion e 1.500 auto ogni viaggio e che - ha sottolineato ICG - sarà la più elevata al mondo relativamente al segmento dei cruise ferry. La nuova unità, di 67.300 tonnellata di stazza lorda, avrà un velocità di crociera di 22,8 nodi.

Il nuovo cruise ferry, che seguirà la consegna di metà 2018 del cruise ferry Yeats anch'esso ordinato dalla ICG alla FSG con una commessa del valore di 144 milioni di euro, sarà utilizzato per sostituire il traghetto Ulysses attualmente impiegato sulla rotta Dublino-Holyhead che a sua volta rimpiazzerà il traghetto Epsilon che è stato preso a noleggio dalla ICG.



