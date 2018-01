3 gennaio 2018

Nel 2018 Hyundai Heavy Industries prevede di registrare un calo del -20,7% dei ricavi consolidati

Nel 2017 il volume d'affari è diminuito del -74,4%

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI) prevede di archiviare l'esercizio annuale 2017 con un fatturato consolidato pari a 10.076 miliardi di won (9,5 miliardi di dollari), con un forte decremento del -74,4% rispetto ad un fatturato consolidato di 39.317 miliardi di won registrato nell'esercizio annuale precedente.

L'azienda ritiene che la contrazione dei ricavi consolidati, in atto consecutivamente da cinque anni, proseguirà anche nel 2018, sebbene con un trend negativo meno accentuato. Oggi, con un comunicato alla Borsa di Corea, HHI ha reso noto che per l'anno che è appena iniziato sono attesi ricavi consolidati pari a 7.986 miliardi di won (7,5 miliardi di dollari), con un calo del -20,7% sul 2017.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec