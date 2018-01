5 gennaio 2018

Seaspan Corporation ha preso in consegna la portacontainer da 11.000 teu MSC Yashi B

La nave è stata noleggiata alla Mediterranean Shipping Company

La società armatoriale Seaspan Corporation di Hong Kong ha preso in consegna la MSC Yashi B, una nuova portacontainer della capacità di carico pari a 11.000 teu che è stata costruita dal cantiere navale filippino HHIC-PHIL. La nuova nave è stata noleggiata a scafo nudo al gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) che si è impegnato a comprare la portacontainer per un corrispettivo già prefissato alla scadenza del periodo di noleggio che ha una durata di 17 anni.

La MSC Yashi B è la quinta di una serie di cinque portacontenitori da 11.000 teu noleggiate alla MSC e segue le unità MSC Madhu B, MSC Nitya B, MSC Shreya B e MSC Shuba B. Inoltre la nuova portacontainer costituisce la prima nave presa in consegna quest'anno da Seaspan ed eleva la consistenza della flotta di navi full container della compagnia a 110 unità, di cui 90 di proprietà.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec