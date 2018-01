5 gennaio 2018

Vard costruirà un traghetto per la norvegese Boreal

Lo scafo sarà realizzato nel cantiere rumeno Vard Braila e l'allestimento verrà completato nel cantiere norvegese Vard Brevik

La società cantieristica Vard del gruppo Fincantieri ha acquisito un ordine della norvegese Boreal per la costruzione di un traghetto che potrà trasportare sino a 60 automobili e 199 persone tra passeggeri ed equipaggio. La nave, la cui propulsione sarà alimentata con batterie elettriche, sarà lunga 74 metri e larga 14,2 metri.

La commessa è la prima emessa nei confronti della Vard della società norvegese, che effettua trasporti pubblici con una flotta di autobus, pullman, tram nonché traghetti. Lo scafo della nave sarà costruito nel cantiere navale rumeno Vard Braila, mentre l'allestimento dell'unità verrà completato nel cantiere navale norvegese Vard Brevik che consegnerà il traghetto nel corso del terzo trimestre del 2019.

Il nuovo traghetto inizierà l'attività nel gennaio 2020 e verrà impiegato sulla rotta che collega Kvanndal e Utne, nel fiordo norvegese Hardangerfjord, nell'ambito di un contratto della durata di nove anni stipulato dalla Boreal con il governo di Oslo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail