8 gennaio 2018

Nuovo servizio ferroviario Rotterdam - Svizzera della tedesca Contargo

Sono realizzate tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni

L'operatore tedesco di trasporto combinato Contargo ha attivato un nuovo servizio ferroviario tra il porto di Rotterdam e la Svizzera. Il treno parte tre volte alla settimana, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dal terminal di Weil am Rhein, sul confine svizzero-tedesco, per giungere in 18 ore al terminal intermodale CCT, che è direttamente collegato tramite il servizio PortShuttle con i container terminal nell'area Maasvlakte II del porto olandese, da dove riparte nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Il nuovo servizio, denominato Basel Westport Shuttle, può trasportare carichi containerizzati fino ad un totale pari a 88 teu.







