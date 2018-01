9 gennaio 2018

Nel 2017 il traffico dei passeggeri nel porto di Genova è stato di 3,0 milioni di persone (-3,4%)

I crocieristi e i passeggeri dei traghetti sono calati rispettivamente del -9,1% e -0,7%

Nell'intero 2017 il traffico dei passeggeri nel porto di Genova, che è gestito dalla società Stazioni Marittime, è stato di 3,0 milioni di persone, con un calo del -3,4% rispetto a 3,1 milioni di passeggeri nell'anno precedente. La flessione è stata determinata dalla contrazione del traffico dei crocieristi che è sceso del -9,1% a 925mila persone rispetto a 1,0 milioni nel 2016. Particolarmente consistente è stata la diminuzione del traffico crocieristico home port, che è ammontato a 541mila passeggeri (-15,8%), mentre il traffico crocieristico di transito è aumentato del +2,4% a 385mila unità.

Più contenuta la diminuzione dei passeggeri dei traghetti che lo scorso anno sono stati 2,08 milioni, con una riduzione del -0,7% rispetto a 2,09 milioni nel 2016. Rispetto al 2016 sono stati movimentati complessivamente circa 15mila passeggeri in meno, con le linee marittime con la Sardegna che hanno perso oltre 78mila passeggeri, mentre per contro sono cresciuti i passeggeri sulle rotte con la Sicilia (32mila passeggeri), con la Corsica (16mila passeggeri) e con il Nord Africa (19mila passeggeri).

Lo scorso anno il traffico dei mezzi rotabili nel segmento dei traghetti ha segnato un incremento del +0,3% nel settore dei mezzi commerciali, con un totale di 1,8 milioni di metri lineari di carichi rotabili imbarcati e sbarcati. In crescita è risultato anche il traffico delle moto, che ha totalizzato 52mila unità (+5,0%), mentre il traffico di auto è diminuito del -3,9% a 724mila unità.

Stazioni Marittime ritiene che nel 2018 si registrerà un moderato incremento del traffico traghetti, con percentuali di crescita intorno al +3%, mentre per il traffico crociere è atteso un incremento con circa un milione di crocieristi, di cui 580mila home port e 420mila transiti.









