10 gennaio 2018

TT-Line Company sottoscrive una lettera d'intenti con il cantiere tedesco FSG per la costruzione di due traghetti

Le navi saranno consegnate nel 2021

Il cantiere navale tedesco Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ha sottoscritto con la compagnia di navigazione australiana TT-Line Company, che è di proprietà del governo della Tasmania, ha lettera d'intenti per la costruzione di due nuovi traghetti che rimpiazzeranno le navi Spirit of Tasmania I e Spirit of Tasmania II che attualmente costituiscono la flotta della compagnia.

Il presidente della TT-Line, Mike Grainger, ha specificato che il cantiere tedesco è stato scelto dopo aver definito una rosa comprendente diverse aziende navalmeccaniche internazionali ed ha precisato che si prevede di fissare l'ordine con FSG nel corso della prima metà di quest'anno affinché le nuove navi possano iniziare l'attività nel 2021 nello Stretto di Bass.







