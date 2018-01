11 gennaio 2018

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha siglato una convenzione con il Rotary

L'obiettivo è promuovere l'integrazione tra la città e il porto

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha sottoscritto una convenzione con il Rotary per promuovere l'integrazione tra la città e il porto attraverso una collaborazione strategica di tre anni per la realizzazione di attività, opere di carattere culturale e didattico. In base all'accordo il Rotary Club Livorno, costola locale del Rotary International, si impegnerà a finanziare interventi strutturali finalizzati alla valorizzazione del Museo delle Imbarcazioni Storiche, il polo museale marittimo ricavato all'interno dell'ex magazzino collettame delle ferrovie, situato nei pressi della stazione marittima di Livorno, che oggi ospita al suo interno due natanti, il rimorchiatore Marzocco e Navicello Pilade, e che a breve accoglierà anche il mitico Gozzo Teresa, simbolo del palio marinaro appartenuto a Gino Falanga De Martino, pezzo di storia del mondo remiero, deceduto l'anno scorso.

In occasione della firma della convenzione i vertici dell'AdSP hanno comunicato che tra gennaio e giugno il Livorno Port Center, il centro per promuovere la conoscenza delle attività portuali, realizza una serie di appuntamenti tematici che spaziano dalla storia alla cultura portuale, passando per l'urbanistica, l'ambiente, la programmazione strategica. Con cadenza mensile (nel giorno di giovedì, in orario pomeridiano), gli incontri sono dedicati all'approfondimento di tematiche attuali relative al mondo portuale nelle sue diverse dimensioni, ma anche a percorsi nel passato, sempre con un'attenzione particolare rivolta al presente.







