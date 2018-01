11 gennaio 2018

Il gruppo logistico GEFCO ha comprato la spagnola GLT

L'azienda iberica, che ha 229 dipendenti, chiuderà l'esercizio annuale 2017 con un fatturato previsto di 35 milioni di euro

Il gruppo logistico GEFCO ha comprato la società spagnola GLT specializzata nei trasporti tra Europa e Marocco, transazione che è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti. Il gruppo francese ha evidenziato che GLT, in oltre vent'anni di presenza sul mercato, si è creata una solida reputazione professionale, è riconosciuta come specialista affidabile nei flussi logistici attraverso lo stretto di Gibilterra ed ha sviluppato importanti collaborazioni con clienti nel settore automotive e moda. Inoltre GEFCO ha specificato che GLT è un operatore di punta tra i porti di Algeciras e Tangeri, garantendo 16.000 traversate ogni anno, con una flotta di 75 camion e 380 rimorchi.

GLT, che ha 229 dipendenti, sede a Oiartzun, nei Paesi Baschi, e uffici a Madrid, Algeciras, Tangeri e Lisbona, sarà interamente di proprietà e gestita, in qualità di business unit commerciale specializzata nel gateway Europa-Marocco, da GEFCO Spagna, la filiale spagnola del gruppo francese che ha 700 dipendenti e 5.000 clienti. GLT archivierà l'esercizio annuale 2017 con un fatturato previsto di 35 milioni di euro.

«Grazie ad un settore industriale dinamico e in rapida crescita - ha osservato il presidente del Comitato di direzione della GEFCO, Luc Nadal - il Marocco offre eccellenti prospettive per la nostra azienda. Alcuni dei nostri clienti più importanti nei settori automotive, aeronautica, retail e industria stanno già investendo in modo massiccio nel Paese per aumentare la propria capacità produttiva, richiedendo di conseguenza assistenza logistica e soluzioni affidabili. Capitalizzando il know-how di GLT ci troveremo in una posizione ottimale per cogliere le opportunità che offrono queste aziende in rapida ascesa».

«Siamo lieti - ha dichiarato l'amministratore delegato di GLT, Cristina Orbea - di entrare a far parte di GEFCO, player mondiale nel settore della logistica con una rete internazionale solida e un'esperienza comprovata. Siamo fiduciosi in merito al fatto che la combinazione delle nostre conoscenze e delle nostre competenze ci consentirà di garantire un servizio sempre migliore ai clienti delle due aziende; ciò creerà inoltre le condizioni per la nostra crescita futura».



