12 gennaio 2018

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile organizza due corsi di formazione per il segmento delle crociere

Saranno realizzati in collaborazione con MSC Crociere

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, in accordo con la compagnia di navigazione MSC Crociere, organizza due corsi di alta formazione professionale relativi ai profili di “Entertainer kids/adults” ed “Esperto front office”, entrambi in collaborazione con Opera Diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo e Lavagna Sviluppo Scrl.

Destinatari saranno in totale 44 giovani e adulti (22 per ognuna delle due opzioni), cui è richiesto il diploma di scuola superiore e la conoscenza della lingua inglese. Per entrambi i corsi saranno previste 240 ore di lezione a terra, di cui 24 come stage/affiancamento sul lavoro. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è il prossimo 16 febbraio.

Il progetto discende da un accordo finalizzato all'inserimento lavorativo da parte di MSC Crociere che garantisce l'impegno ad imbarcare, entro sei mesi dal termine del corso, almeno il 70% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo l'attestato di frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto.

I corsi, completamente gratuiti e cofinanziati dall'Unione Europea-Fondo sociale 2014-2020, si svolgeranno a Lavagna, presso la sede operativa della Fondazione Accademia, Villa Spinola Grimaldi.



