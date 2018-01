12 gennaio 2018

Evergreen Marine Corporation ordinerà la costruzione di otto portacontainer da 11.000 teu

Deciso anche il noleggio di altre 12 navi della stessa capacità

Il consiglio di amministrazione della compagnia di navigazione taiwanese Evergreen Marine Corporation (EMC) ha deliberato oggi di ordinare la costruzione di otto portacontainer della capacità unitaria di 11.000 teu. L'azienda ha reso noto che gli ordinativi saranno emessi nei confronti di cinque primarie società cantieristiche: la taiwanese CSBC Corporation, le giapponesi Imabari Shipbuilding Co. e Japan Marine United Corporation (JMU) e le sudcoreane Samsung Heavy Industries (SHI) e Hyundai Heavy Industries (HHI). Il costo unitario di ciascuna nuova nave sarà compreso tra 93 milioni e 100 milioni di dollari.

Inoltre il consiglio di amministrazione di EMC ha deciso di prendere a noleggio altre 12 portacontainer sempre della capacità di 11.000 teu, di cui sei saranno noleggiate attraverso la società integralmente controllata Greencompass Marine e sei attraverso la Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd. di cui EMC controlla l'80% del capitale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec