15 gennaio 2018

È affondata la petroliera Sanchi della National Iranian Oil Company

La compagnia ha confermato la morte di tutti i 32 marittimi imbarcati sulla nave

Contrariamente alle attese e alle speranze della compagnia di navigazione iraniana National Iranian Oil Company (NIOC), il grave incidente alla propria petroliera Sanchi avvenuto nel Mar della Cina si è tramutato in tragedia. Lo scorso 6 gennaio la nave, di 164mila tonnellate di portata lorda, era entrata in collisione a circa 160 miglia nautiche ad est dell'estuario del fiume Yangtze con la rinfusiera CF Crystal di 76mila tonnellate di portata lorda della compagnia cinese Wenling Changfeng Shipping Co.

Inizialmente la NIOC confidava che, nonostante gli ingenti danni subiti dalla Sanchi nell'incidente, la petroliera, che trasportava circa 136mila tonnellate di petrolio leggero dall'Iran alla Corea del Sud non dovesse affondare. I tentativi di salvare i 32 marittimi a bordo della nave, di cui 30 iraniani e due bengalesi, sono stati ostacolati dal fumo tossico e dagli incendi divampati sulla crude tanker. Ieri un'esplosione a bordo della nave ha aggravato la precaria situazione ed ha determinato l'affondamento della nave. La società armatoriale, porgendo le condoglianze alle famiglie dei marittimi, ha confermato che non ci sono speranze di trovare in vita i 29 marittimi ancora dispersi dopo che le operazioni di salvataggio avevano consentito di recuperare le salme di tre marinai della petroliera.

Al momento della collisione sulla portarinfuse CF Crystal, che trasportava 64mila tonnellate di cereali dagli Stati Uniti alla Cina, c'erano 21 marittimi tutti di nazionalità cinese che sono stati tratti in salvo.





