15 gennaio 2018

Nel 2017 i terminal portuali di PSA hanno movimentato un traffico record di 74,24 milioni di container

Nuovo picco dell'attività nei terminal esteri

Nel 2017 il gruppo terminalista PSA Corporation di Singapore ha stabilito il proprio nuovo record annuale di traffico containerizzato avendo movimentato complessivamente 74,24 milioni di teu, con un incremento del +9,8% sull'anno precedente. Il nuovo picco è stato ottenuto grazie principalmente al record di traffico movimentato nei terminal portuali esteri che fanno capo al gruppo che è stato pari a 40,89 milioni di teu, con una progressione del +10,4% sul 2016 e con una crescita del +9,2% sul precedente record di 37,44 milioni di teu conseguito nel 2010. Lo scorso anno i terminal del gruppo nel porto di Singapore, attraverso cui passa gran parte del traffico containerizzato dello scalo asiatico ( del 15 gennaio 2017), hanno movimentato 33,35 milioni di teu, con un aumento del +9,0% sul 2016 e una diminuzione del -0,6% rispetto al record annuale di 33,55 milioni di teu ottenuto nel 2014.

«Nel 2017 - ha osservato l'amministratore delegato di PSA, Tan Chong Meng - l'economia globale ha registrato una qualche ripresa ed evidenti casi di crescita, anche se il settore del trasporto marittimo ha continuato a far fronte a sfide dato che la lunga onda del consolidamento e delle alleanze partita nel 2016 ha cominciato a manifestare i suoi pieni effetti a livello operativo. Per molti settori la parola “disruption” è passata da essere una novità ad essere la norma, riflettendo il ritmo accelerato del cambiamento e non lasciando inalterato alcun settore». «Entrando nel 2018 - ha proseguito Chong Meng - siamo consapevoli che il mondo continuerà a confrontarsi con l'incertezza geopolitica, economica e sociale. Il modo in cui le imprese e i consumatori si relazionano, trattano e collaborano continua ad evolversi e avrà un ulteriore impatto sulla forma e sulla dinamica della supply chain globale. I dirigenti della PSA, il suo personale e i rappresentanti dei sindacati - ha sottolineato - continueranno ad andare avanti assieme ai nostri clienti e ai nostri partner contribuendo a dare forma al nostro settore tra i crescenti frangenti del cambiamento».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail