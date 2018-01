15 gennaio 2018

ZIM ha costituito una nuova divisione informatica

È guidata da Liav Geffen, ex vice presidente marketing del gruppo assicurativo e finanziario israeliano Harel

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha costituito una nuova divisione informatica alla cui guida, con l'incarico di chief digital officer, è stato posto Liav Geffen, che negli ultimi otto anni ha ricoperto la carica di vice presidente marketing del gruppo assicurativo e finanziario israeliano Harel.

«La nuova Digital Unit della ZIM - ha spiegato il presidente e amministratore delegato della compagnia israeliana, Eli Glickman - guiderà la trasformazione digitale che la compagnia ha già intrapreso. Abbiamo intenzione di promuovere l'innovazione e la tecnologia a tutti i livelli, incidendo su ogni aspetto delle nostre attività. La nostra visione è quella di combinare soluzioni tecnologiche di alto livello con un servizio personalizzato rivolto ai nostri clienti».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec