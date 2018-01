15 gennaio 2018

Kuehne + Nagel e Temasek creeranno una joint venture per investimenti in start-up tecnologiche nel settore della logistica

Siglato oggi un memorandum of understanding

Il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel e il gruppo Temasek di Singapore, che è attivo nel settore del trasporto e della logistica principalmente con la società integralmente controllata PSA International che è uno dei principali terminalisti portuali mondiali ed è la holding a cui fa capo la PSA Singapore, società che movimenta la quasi totalità del traffico containerizzato del porto di Singapore, hanno siglato oggi un protocollo d'intesa con l'obiettivo di costituire una joint venture attraverso cui effettuare investimenti in start-up tecnologiche nel settore della logistica, nuove società il cui scopo è di sviluppare tecnologie innovative per rendere più efficiente ed efficace la supply chain.

La collaborazione tra i due gruppi sarà incentrata particolarmente sui segmenti dei sistemi di “big data”, dell'analitica predittiva, dell'intelligenza artificiale, della tecnologia Blockchain e della robotica.

«Le opportunità offerte dalla crescita della tecnologia e delle sue applicazioni in tutti i settori - ha sottolineato Tan Chong Lee, presidente e responsabile per l'Europa e il sud-est asiatico di Temasek - sono state oggetto di crescente attenzione da parte di Temasek». Evidenziando che attraverso la joint venture potrà essere accelerata la trasformazione del settore logistico, il presidente di Kuehne + Nagel International, Joerg Wolle, ha spiegato che «la cooperazione mette assieme la strategia di investimento mirata e a lungo termine e l'esperienza della Temasek con il network logistico globale della Kuehne + Nagel, creando un contesto vincente per entrambe le parti».



