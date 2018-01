15 gennaio 2018

Lo scorso anno i terminal portuali della cinese COSCO Shipping Ports hanno movimentato 87,3 milioni di container (+12,6%)

Il traffico nei terminal cinesi è stato pari a 68,5 milioni di teu (+7,0%) e nei terminal esteri a 18,8 milioni di teu (+38,7%)

Nel 2017 i terminal portuali gestiti dalla COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, hanno movimentato un traffico dei container pari a 87,3 milioni di teu, con una progressione del +12,6% rispetto a 77,6 milioni di teu nell'anno precedente. Inclusi i volumi di traffico movimentati dalle attività dismesse dall'azienda nel corso del 2017, tra cui principalmente quelle operate nel porto di Qingdao, e le attività acquisite nell'anno, in primis quelle della spagnola Noatum Port Holdings, il traffico movimentato lo scorso anno risulterebbe pari a 93,0 milioni di teu, con una diminuzione del -2,2% sul 2016.

Lo scorso anno i soli terminal cinesi operati dalla COSCO Shipping Ports hanno movimentato un traffico containerizzato pari a 68,5 milioni di teu, in crescita del +7,0% sul 2016, mentre i terminal portuali esteri dell'azienda hanno totalizzato una movimentazione di 18,8 milioni di teu (+38,7%). Includendo attività cedute e acquisite nel corso del 2017 il traffico nei porti cinesi risulterebbe di 63,8 milioni di teu (-11,1%) e il traffico nei terminal esteri di 10,4 milioni di teu (+7,0%).









