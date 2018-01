16 gennaio 2018

Concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal crociere e ro-ro del porto di Palermo

Il montepremi è di 98mila euro, di cui 77mila euro per il vincitore e 21mila euro per il secondo classificato

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha bandito un concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal crociere e ro-ro, del collegamento con la stazione marittima esistente e delle relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore del porto di Palermo. Il concorso prevede un montepremi di 98mila euro, di cui 77mila euro riservati al vincitore e 21mila euro al secondo classificato.

L'importo presunto delle opere da progettare è di 70,3 milioni di euro, di cui circa due terzi della cifra per il terminal ro-ro ed un terzo per il terminal crociere.

Il Piano Regolatore Portuale prevede di affiancare all'attuale stazione marittima a Molo Vittorio Veneto un altro terminal crocieristico da costruirsi sulla banchina Sammuzzo, terminal che rappresenti un luogo simbolo dell'apertura del porto alla città. Il nuovo terminal crociere dovrebbe svilupparsi su circa 7mila metri quadri di superficie scoperta e 11mila di superficie coperta, mentre il terminal ro-ro, la cui costruzione è prevista sul Molo Piave, avrebbe 20mila metri quadri di superficie scoperta e 33mila di superficie coperta.



