17 gennaio 2018

Anche per il porto di Anversa il 2017 è stato l'anno dei record

Nuovi picchi storici dei traffici di container, rotabili e rinfuse liquide

Grazie a volumi record di traffico delle merci movimentati nel corso di tutto l'anno il porto di Anversa ha archiviato il 2017 festeggiando il proprio nuovo miglior risultato annuale di traffico che è stato pari a 223,6 milioni di tonnellate, con un incremento del +4,4% rispetto al 2016 quando era stato conseguito il precedente record annuale con 214,1 milioni di tonnellate.

Il nuovo picco storico è stato stabilito grazie ai livelli annuali record di traffici dei container, dei rotabili e delle rinfuse liquide. Nel settore dei contenitori il totale è stato di 123,0 milioni di tonnellate ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 10.450.897 teu, con aumenti rispettivamente del +4,3% e del +4,1% rispetto ai precedenti record di 117,9 milioni di tonnellate e di 10.037.341 teu stabiliti nel 2016.

Lo scorso anno nel segmento dei rotabili è stata superata per la prima volta la soglia di cinque milioni di tonnellate movimentate, con una crescita del +10,5% rispetto al 2016 e con un incremento del +5,3% rispetto al precedente record stabilito nel 2012.

Il nuovo record nel comparto delle rinfuse liquide è di 73,1 milioni di tonnellate, con un rialzo del +5,7% sul precedente record di 69,2 milioni di tonnellate del 2016.

Nel 2017 ha segnato un aumento anche il traffico delle merci convenzionali che è ammontato a 10,3 milioni di tonnellate (+4,8% sul 2016), mentre il traffico delle rinfuse secche è calato del -3,7% attestandosi a 12,2 milioni di tonnellate.

Il nuovo record annuale assoluto ottenuto nel 2017 è frutto anche del nuovo record storico di traffico semestrale realizzato nella seconda metà dell'anno con 112,2 milioni di tonnellate, superiore al precedente record di 111,4 milioni di tonnellate conseguito nei primi sei mesi del 2017, e del nuovo record di traffico relativo al quarto trimestre con 56,5 milioni di tonnellate, totale che costituisce un incremento del +7,6% sul precedente record di 52,5 milioni di tonnellate registrato nel quarto trimestre del 2016.









