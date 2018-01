17 gennaio 2018

AssArmatori sollecita un ampliamento dell'ambito di applicazione del Marebonus

Invito ad estenderlo alle linee di collegamento da e per il Mediterraneo e ad introdurre meccanismi incentivanti per favorire l'evoluzione tecnologica delle navi

La nuova associazione armatoriale italiana AssArmatori, che è stata costituita lunedì a Roma, ha invitato ad ampliare dell'ambito di applicazione del Marebonus, l'incentivo introdotto per sostenere il trasporto via mare. Partecipando ieri a Civitavecchia al convegno sul tema “Le autostrade del mare per connettere l'Italia”, al quale era presente anche il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, Matteo Catani, amministratore delegato di GNV e consigliere del direttivo AssArmatori, ha affermato che la neonata associazione ritiene «che sia giunto il momento per una riflessione allargata sulle funzioni e gli incentivi alle autostrade del mare puntando in particolare su due elementi innovativi: da un lato, l'estensione del Marebonus anche alle linee di collegamento da e per il Mediterraneo; dall'altro, la previsione di quadri normativi e meccanismi incentivanti per favorire l'evoluzione tecnologica delle navi impegnate nelle autostrade del mare anche in funzione di sostenibilità ambientale dell'intero sistema logistico che su questi servizi marittimi fa perno».

Oltre che da Catani, il direttivo di AssArmatori è costituito dal presidente Stefano Messina (Ignazio Messina & C.) e dai consiglieri: Raffaele Aiello (Snav), Stefano Beduschi (Italia Marittima), Matteo Cattani (Grandi Navi veloci), Franco Del Giudice (Delcomar), Luigi Merlo (MSC) e Anchille Onorato (Moby Lines).



