17 gennaio 2018

Rolls-Royce valuta l'ipotesi di vendere le attività nel settore del trasporto marittimo commerciale

Annunciata una riorganizzazione delle divisioni del gruppo

Oggi Rolls-Royce ha annunciato l'intenzione di attuare un'ulteriore semplificazione delle proprie attività e della propria organizzazione, piano che - ha specificato il gruppo britannico - include «la valutazione di opzioni strategiche per la nostra divisione Commercial Marine e una riduzione delle cinque attività operative a tre basate sulle divisioni Civil-Aerospace, Defence e Power Systems. Quale parte di questo programma - ha precisato ancora il gruppo - abbiamo intenzione di consolidare le nostre divisioni Naval Marine e Nuclear Submarines nell'ambito della nostra attuale divisione Defence e le attività della divisione Civil Nuclear all'interno della nostra divisione Power Systems».

Usualmente quando un'azienda afferma l'intenzione di valutare le opzioni strategiche di proprie attività, tra le possibilità prese in esame c'è anche quella di una vendita. Possibilità che è stata esplicitamente confermata da Rolls-Royce: «questo - ha affermato l'amministratore delegato del gruppo, Warren East - è il momento giusto per valutare le opzioni strategiche per le nostre attività Commercial Marine. La divisione ha risposto in modo lodevole alla significativa contrazione del mercato del petrolio e del gas offshore riducendo i propri costi. Nel contempo ci siamo conquistati una posizione di leadership nel settore dell'intelligenza navale e della navigazione autonoma ed è giusto - ha chiarito East - che verifichiamo se il suo futuro possa essere migliore sotto una nuova proprietà».

Rolls-Royce ha precisato che, quale che sia l'esito di questa valutazione, il gruppo manterrà il controllo di quelle attività nel segmento Marine che forniscono complessi sistemi di alimentazione e propulsione alle marine militari, tra cui la Royal Navy e l'US Navy. Nel corso del primo trimestre di quest'anno, infatti, queste attività saranno incluse in un ampliamento della divisione Defence che sarà ribattezzata Rolls-Royce Defence e che includerà anche l'attuale divisione Defence Aerospace e le attività nel segmento Nuclear Submarines. Inoltre il gruppo ha confermato che continuerà ad operare anche nel settore dei motori marini ad uso militare servendo i clienti di questo comparto attraverso la divisione Power Systems.

Rolls-Royce ha ricordato che nel 2016 l'attuale divisione Marine, che fornisce prodotti e servizi per i settori dell'offshore, della marina mercantile e di quella militare, dei traghetti e delle navi da crociera, dei sommergibili e di altri segmenti dello shipping, ha generato ricavi pari ad oltre 1,1 miliardi di sterline e una perdita di 27 milioni di sterline. Le attività nel comparto del trasporto marittimo commerciale producono circa il 75% dei ricavi della divisione, mentre le attività nel segmento delle marine militari genera il restante 25% dei ricavi e un modesto utile.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail