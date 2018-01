18 gennaio 2018

Battezzata la COSCO Shipping Aries, la portacontainer di maggiore capacità mai costruita in Cina

Domani la nave, in grado di trasportare 20.000 teu, sarà immessa sulla rotta Far East - Nord Europa

Martedì a Nantong è stata battezzata la COSCO Shipping Aries, una nuova nave del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping che, essendo in grado di trasportare 20.000 teu, è la portacontainer di maggiore capacità costruita dalla società navalmeccanica Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co. (NACKS) nonché mai realizzata in un cantiere navale della Cina.

La nuova nave, di 197mila tonnellate di portata lorda, è lunga 400 metri e larga 58,6 metri. Domani la COSCO Shipping Aries sarà immessa sulle rotte della compagnia che collegano l'Estremo Oriente con il Nord Europa.







