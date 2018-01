18 gennaio 2018

Aegean Marine Petroleum cessa l'attività di bunkeraggio nel porto di Singapore

La società greca era presente nello scalo in qualità di fornitore da 11 anni

Dopo undici anni di presenza diretta nel porto di Singapore come fornitore di bunker, la greca Aegean Marine Petroleum Network Inc. (AMPNI) ha riconsegnato all'Autorità Portuale dello scalo asiatico la licenza che le consentiva di esercitare questa attività. L'abbandono del porto di Singapore, in cui comunque AMPNI mantiene la propria presenza commerciale, era stato annunciato ad ottobre motivandolo con la forte concorrenza che caratterizza questo mercato, che ha indotto il direttivo dell'azienda greca a decidere di trasferire le risorse impiegate a Singapore in altri porti dove è possibile ottenere un ritorno economico più consistente.







