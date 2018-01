18 gennaio 2018

La statunitense SEACOR Marine ha costituito una joint venture con il gruppo cinese COSCO Shipping

Ordinate otto PSV al cantiere COSCO Shipping Heavy Industry (Guangdong)

La statunitense SEACOR Marine, che opera una flotta a servizio dell'industria del petrolio e del gas, ha costituito una joint venture con filiali del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping. La nuova società, che ha sede nelle Isole Marshall ed è stata denominata SEACOSCO Offshore, ha sottoscritto contratti del valore complessivo di 161,1 milioni di dollari per acquisire otto nuove Platform Supply Vessel (PSV) progettate da Rolls-Royce che sono in costruzione presso il cantiere navale COSCO Shipping Heavy Industry (Guangdong) Co. che ne consegnerà sette nel corso di quest'anno ed una nel 2019. Tuttavia le navi non saranno immediatamente utilizzate dalla joint venture, ma verranno lasciate nel cantiere per un periodo della durata sino a 18 mesi.







