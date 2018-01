22 gennaio 2018

Accordo COSCO Shipping, Shanghai Port Group e Dogana di Shanghai per creare una piattaforma Big Data a Shanghai

Uno degli obiettivi è di far sì che Shanghai conquisti una nuova supremazia strategica

Giovedì scorso a Shanghai il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping ha sottoscritto un accordo di cooperazione strategica con l'amministrazione doganale di Shanghai e con la Shanghai Port Group, società veicolo del gruppo portuale cinese Sjhanghai International Port (Group) Co. (SIPG), con l'obiettivo di promuovere la creazione a Shanghai di una piattaforma Big Data per agevolare il commercio con l'estero e con lo scopo di accelerare la costruzione a Shanghai di un nuovo sistema aperto di economia di mercato.

I tre firmatari dell'accordo hanno sottolineato l'importanza dell'intesa per far sì che Shanghai conquisti una nuova supremazia strategica attraverso l'impiego delle tecnologie dei Big Data, dell'Internet of Things e Blockchain per rendere più efficiente e sicura l'intera catena logistica.

L'accordo prevede che COSCO Shipping, Shanghai Port Group e la Dogana di Shanghai mettano a disposizione della piattaforma i dati raccolti per le loro rispettive attività, tra cui informazioni sulle navi, sulle rotte marittime, sui porti di scalo, sui volumi di traffico delle merci e sullo stato dello sdoganamento delle merci.



