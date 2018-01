22 gennaio 2018

Ok della Commissione UE ad un prestito garantito dallo Stato a favore del cantiere navale croato Uljanik

Assicurerà la liquidità necessaria per attuare un piano di ristrutturazione aziendale

La Commissione Europea ha autorizzato l'erogazione al cantiere navale Uljanik di Pola di un prestito garantito dallo Stato croato del valore di 96 milioni di euro, finanziamento indispensabile per assicurare alla società navalmeccanica l'immediata liquidità necessaria per dare corso ad un piano di ristrutturazione aziendale.

Bruxelles ha spiegato che il prestito consentirà nei prossimi mesi di pagare gli stipendi delle circa 1.800 persone impiegate nel cantiere, di pagare i fornitori e altre passività e di impedire una immediata cessazione dell'attività con un conseguente pesante impatto sull'occupazione in una regione come quella della Croazia in cui il tasso di disoccupazione è significativamente superiore alla media dell'UE.

Inoltre la Commissione ha evidenziato che le rigide condizioni connesse all'utilizzo dei fondi procurati attraverso la garanzia statale e la breve durata della misura ridurranno al minimo la distorsione della concorrenza potenzialmente determinata dal sostegno statale.



