22 gennaio 2018

Pubblicate le istanze di concessione relative ad una porzione del Molo Polisettoriale del porto di Taranto

Sono state presentate dal Consorzio Southgate Europe Terminal e dalla South Marine Gate

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha reso noto che l'ente ha proceduto oggi alla pubblicazione dell'avviso pubblico, reperibile all'indirizzo: http://albopretorio.port.taranto.it, relativo alle istanze di concessione demaniale marittima prodotte dal Consorzio Southgate Europe Terminal e dalla South Marine Gate Srl e relative ad una porzione di banchina e di area retrostante del Molo Polisettoriale del porto di Taranto ( del 15 e 27 novembre 2017).

L'ente ha specificato che eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno pervenire all'AdSP entro il prossimo 7 marzo.







