23 gennaio 2018

Aumentata l'altezza di tre gru del terminal BEST di Barcellona per servire le mega portacontainer

È stata elevata da 42 a 47 metri

La società terminalista Barcelona Europe South Terminal (BEST) del gruppo Hutchison Ports che gestisce il container terminal al molo Prat del porto di Barcellona ha aumentato l'altezza di tre delle proprie undici gru di banchina con lo scopo di servire le portacontainer di maggiore capacità presenti sul mercato che sono in grado di trasportare oltre 18.000 teu. L'altezza sotto lo spreader dei tre mezzi di sollevamento ship-to-shore è stata elevata da 42 a 47 metri.

«BEST - ha sottolineato l'amministratore delegato della società terminalista spagnola, Guillermo Belcastro - dispone di strutture per operare navi di qualsiasi dimensione essendo indiscutibilmente il terminal preferito dalle mega navi. Lo scorso anno - ha spiegato Belcastro - BEST ha ricevuto 139 navi di oltre 13.000 teu. Il fatto di disporre di 11 gru e di aver aumentato l'altezza di tre di queste ci offre maggiore flessibilità e capacità per servire questa tipologia di grandi navi. Con questo nuovo investimento, BEST ha rafforzato la propria posizione strategica come terminal più efficiente del Mediterraneo offrendo una produttività sostenibile per gru di oltre 40 movimentazioni all'ora, il che assicura notevoli risparmi ai nostri clienti».







