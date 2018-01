24 gennaio 2018

UIRR avanza alcuni suggerimenti per migliorare la proposta di direttiva sul trasporto combinato

L'associazione ha manifestato generale apprezzamento per il testo presentato dalla Commissione UE

UIRR, l'associazione che rappresenta gli operatori europei attivi nel settore del trasporto combinato e della gestione dei terminal intermodali, ha presentato ieri le proprie valutazioni sulla proposta formulata alla fine dello scorso anno dalla Commissione Europea per la modifica della direttiva 106 del 1992 sul trasporto combinato. L'associazione ha precisato che l'analisi del testo non ha rivelato carenze sostanziali o concettuali. Tuttavia UIRR ha proposto alcuni suggerimenti con lo scopo di integrare e rafforzare ulteriormente la proposta di direttiva della Commissione.

In particolare, UIRR ha invitato a portare avanti l'uniformazione della definizione di “operazione di trasporto combinato” con quella di “operazione di trasporto intermodale” contenuta nella direttiva 719 del 29 aprile 2015 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

L'associazione ha proposto anche di includere nel testo i semirimorchi “gruabili” trasportati da veicoli combinati con un peso lordo fino a 44 tonnellate per il trasporto combinato strada/rotaia, nonché di consentire l'assegnazione gratuita della distanza totale consentita per le tratte stradali da parte del progettista dell'operazione di trasporto combinato.

Inoltre UIRR ha proposto di aggiungere requisiti che consentano di motivare le autorizzazioni degli Stati membri al superamento della distanza massima consentita per le tratte stradali, da concedere per un periodo di tempo prestabilito e che devono essere comunicate alla Commissione Europea per la pubblicazione.

L'associazione ha invitato anche a differenziare le informazioni da fornire con una spedizione in applicazione delle disposizioni normative sulla base del livello di digitalizzazione del settore, chiedendo al contempo la rettifica ex post di qualsiasi sospetta irregolarità, e di attuare la raccolta dei dati sulla base di un atto delegato preceduto da una stretta consultazione con il settore al fine di massimizzare la digitalizzazione della trasmissione dei dati e per promuovere sistemi di trasmissione efficaci che consentano di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi.

Infine UIRR ha proposto di includere nella relazione semestrale degli Stati membri riferimenti agli obiettivi politici raggiunti attraverso il sostegno al trasporto combinato.

A conclusione della sua analisi l'associazione ha manifestato particolare apprezzamento per le disposizioni volte a creare una banca dati unica europea con tutte le informazioni sull'attuazione della direttiva: sulle disposizioni in materia di aiuti di Stato, sulle autorizzazioni temporanee per superare la distanza massima consentita per le tratte stradali e per l'individuazione di autorità competenti per il settore del trasporto combinato. Inoltre UIRR ha accolto con favore le disposizioni sugli aiuti di Stato concessi per realizzare nuovi terminali intermodali o per ammodernare quelli esistenti.



