25 gennaio 2018

Contrazione dei risultati economici della greca Costamare

La società armatoriale confida che la ripresa in atto nel mercato delle portacontainer garantirà benefici anche alle flotte formate da navi di media capacità

La compagnia greca Costamare, che è proprietaria di una flotta di 70 portacontainer inclusa una di nuova costruzione che verrà presa in consegna nel secondo trimestre di quest'anno, navi che sono poste a noleggio presso altre compagnie, ha archiviato il 2017 con una flessione dei risultati economici. I ricavi sono ammontati a 412,4 milioni di dollari, in calo del -11,9% sul 2016. Utile operativo e utile netto si sono attestati rispettivamente a 137,0 milioni di dollari (-17,5%) e 72,9 milioni di dollari (-10,8%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 i ricavi sono stati pari a 100,6 milioni di dollari, con una flessione del -8,6% sul corrispondente periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è stato di 17,8 milioni di dollari (+210,1%) e l'utile netto di 2,7 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -11,0 milioni di dollari nel trimestre ottobre-dicembre del 2016.

Commentando i risultati registrati nel 2017, il direttore finanziario di Costamare, Gregory Zikos, ha sottolineato che il 2018 è iniziato con un deciso rialzo del mercato del trasporto marittimo containerizzato: «sinora - ha specificato - le navi di maggiore dimensione hanno catturato gran parte della ripresa e si confida che ciò darà un ulteriore impulso alle navi di minor dimensione». La flotta della compagnia greca è infatti costituita da portacontenitori della capacità compresa tra circa 1.100 teu e 14.400 teu, per una capacità media di 6.600 teu. Le navi di minor capacità di Costamare sono state costruite quasi tutte tra il 1991 e il 1999, mentre negli anni successivi la compagnia ha progressivamente iniziato a dotarsi di unità con una capacità di carico crescente, incluse le cinque navi di maggior portata - tutte in grado di trasportare oltre 14.400 teu, che sono state costruite nel 2016.





