25 gennaio 2018

L'AdSP del Mar Tirreno Centrale alla ricerca di un dirigente responsabile della gestione del demanio

Bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ente che amministra i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, ha bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente cui assegnare la funzione di “Responsabile della gestione dei procedimenti afferenti l'utilizzazione e la gestione del demanio marittimo”.

L'AdSP ha pubblicato sul sito www.porto.napoli.it, nella sezione “News” e nell'area “Amministrazione Trasparente”, la delibera n.305 contenente i criteri per l'ammissione, le prove d'esame e le modalità per partecipare alla selezione. Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni previste entro il prossimo 5 febbraio.

«Si tratta - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Pietro Spirito - di una figura rilevante nell'assetto organizzativo che si sta determinando per l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale: la migliore gestione del demanio nel rispetto dell'Interesse pubblico costituisce un tassello determinante per la competitività dei nostri porti».



