25 gennaio 2018

Malta Freeport ha chiuso il 2017 con un traffico record di 3,15 milioni di container

Superato del +2% il precedente picco ottenuto l'anno precedente

Nel 2017, per il sesto anno consecutivo, il porto container maltese di Marsaxlokk ha registrato una crescita del traffico ed ha celebrato un proprio nuovo record storico. Lo scorso anno, infatti, l'approdo gestito dalla società terminalista Malta Freeport, che è partecipata dalla turca Yilditim Group e dalla Terminal Link della francese CMA CGM e della cinese CMPorts, ha movimentato un traffico record pari complessivamente a 3,15 milioni di teu, con una progressione del +2% rispetto al precedente picco di quasi 3,1 milioni di teu stabilito nel 2016.







