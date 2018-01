26 gennaio 2018

Incontro del Propeller Club di Trieste sulle prospettive di crescita del porto cittadino dopo il record del 2017

Si terrà il 29 gennaio

Il The International Propeller Club Port of Trieste terrà il proprio primo incontro conviviale del 2018 lunedì prossimo alle ore 18.00 presso l’Hotel Greif Maria Theresia a Trieste, serata che verterà sul tema “Porto di Trieste, traffici record nel 2017: investimenti e progetti per il 2018”. L'obiettivo della riunione è di fare il punto sul traffico totale movimentato lo scorso anno dal porto di Trieste e di quello gestito dai maggiori terminal dello scalo, ma anche sulle prospettive di crescita per un porto che sta assumendo, sempre più, forma di sistema logistico ed industriale, in grado di favorire in maniera determinante l’economia e l’occupazione sul territorio.

A tal proposito il Propeller Club ha ricordato che infatti, per forte volontà dell'attuale governance dell'authority portuale, il porto sta espandendo i propri “interessi” nel campo industriale ed in quello logistico, anche grazie all'avvio di un utilizzo sistematico delle prerogative del Porto Franco.

Traffici ro-ro lungo l'Autostrada del Mare con la Turchia, linee di servizi container con il Far East ed Intra-Med, ulteriore, forte sviluppo dei collegamenti ferroviari con il Sud ed Est Europa, potenziamento dell'Interporto di Trieste, lavori in corso per la piattaforma logistica e razionalizzazione delle aree a disposizione per nuovi insediamenti industriali rappresentano le colonne portanti dello sviluppo presente e futuro. A tutto ciò si aggiunge l’importante attività del Punto Franco petroli, mediante la quale viene effettuata la fornitura di greggio ai Paesi dell'Europa centro-orientale.

All'incontro parteciperanno in qualità di relatori: Zeno D’Agostino (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Antonio Gurrieri (amministratore delegato Alpe Adria), Francesco Parisi (presidente Gruppo Parisi), Giacomo Borruso (presidente Interporto di Trieste), Enrico Samer (presidente Samer & Co Shipping), Alessio Lilli (presidente SIOT) e Fabrizio Zerbini (presidente Trieste Marine Terminal).



