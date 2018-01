26 gennaio 2018

A Genova un workshop sui fattori di cambiamento nel settore logistica, porti e trasporti

Si terrà il 31 gennaio presso la Camera di Commercio

Il prossimo 31 gennaio nella sede della Camera di Commercio di Genova si terrà un workshop sul tema “Fattori di cambiamento nel settore logistica, porti e trasporti” organizzato da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, IFOA, ENFAP Marche, ENGIM Veneto, Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Alla luce dei numerosi fattori di cambiamento in atto nel settore logistica, porti e trasporti (fusioni ed alleanze, innovazioni tecnologiche e di processo, evoluzione continua della domanda, etc.), lo scopo del workshop è di identificare con quanta più chiarezza possibile “che cosa” sta realmente cambiando nello scenario di riferimento, nonché valutare l'impatto di questo cambiamento sulle organizzazioni e sulle persone.

Programma

14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 15.00 Saluti introduttivi e intervento istituzionale a cura di:

Edoardo Rixi, Assessore Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica Regione Liguria 15.15 Intervento a cura delle Parti Sociali a cura di:

Luigi Robba, Rappresentante delle Associazioni Datoriali nazionali di settore

Roberto Gulli, Rappresentante delle Associazioni Sindacali nazionali di settore 15.45 Intervento accademico a cura di:

Francesco Parola, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, affiliato a C.I.E.L.I - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture dell'Università degli Studi di Genova 16.15 Interventi scientifici a cura di:

Achille Orsenigo, Presidente Studio APS, Studio di Analisi PsicoSociologica Srl

Maurizio Da Bove, Esperto di settore e Responsabile Scientifico Scuola Nazionale Trasporti e Logistica 17.15 Chiusura lavori a cura di:

Amarildo Arzuffi, Responsabile Area Formazione Fondimpresa 17.30 Question Time

Modera i lavori del Workshop: Pier Gino Scardigli, Presidente Scuola Nazionale Trasporti e Logistica



