29 gennaio 2018

Domani a Castelvolturno verrà presentato il corso “Tecniche per la conduzione di impianti tecnici navi”

È stato organizzato da Formare (Confitarma9 assieme ad alcuni tra i più grandi gruppi armatoriali della Campania

Domani alle ore 10.00 nella sede di Formare - Polo Nazionale Formazione per lo Shipping, presso l'ex Grand Hotel Pineta Mare a Castelvolturno (Caserta), l'ente di formazione della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) presenterà il percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) “Tecniche per la conduzione di impianti tecnici navi” che è stato organizzato da Formare assieme a Grimaldi Euromed, Augusta Offshore, Synergas, Centro di addestramento IMAT Srl, ISISS “Cristoforo Colombo”, IISS “F.Caracciolo - G.da Procida” e Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

L'evento ha lo scopo di illustrare le modalità e gli obiettivi del corso formativo gratuito, di 800 ore, legato all'inserimento nel mondo del lavoro di 24 giovani diplomati del territorio campano (già selezionati mediante apposito bando), che saranno impegnati nell'apprendimento delle tecniche specialistiche relative all'installazione, manutenzione e messa in funzione di impianti di propulsione e mezzi ausiliari, presenti nei locali macchina delle navi.

Gli organizzatori hanno evidenziato che si tratta di una novità nel panorama dell'offerta formativa, che vede il coinvolgimento di alcuni tra i più grandi gruppi armatoriali della Campania, che potranno così assicurare periodi efficaci di stage a bordo di navi all'avanguardia e agevolare i successivi processi di inserimento nel mondo lavorativo.

Oltre ai rappresentanti delle aziende armatoriali coinvolte, a Mario Mattioli, presidente di Confitarma, e Chiara Marciani, assessore alla Formazione della Regione Campania, sarà presente Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.



