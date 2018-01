30 gennaio 2018

Nel 2017 il porto di Palermo ha movimentato 6,31 milioni di tonnellate di merci (-2,7%)

I passeggeri sono diminuiti del -5,0%, con un -4,0% dei traghetti e un -10,0% delle crociere. Aumenti del +180,8% e del +628,9% delle merci e dei passeggeri a Termini Imerese

Lo scorso anno i porti di Palermo e di Termini Imerese, che sono amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, hanno movimentato complessivamente 6,98 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +3,8% sul 2016, di cui 4,45 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (+1,0%) e 2,53 milioni di tonnellate all'imbarco (+9,0%).

Nel 2017 il solo porto di Palermo ha movimentato un totale di 6,31 milioni di tonnellate di carichi, con un calo del -2,7% sull'anno precedente, di cui 4,08 milioni di tonnellate allo sbarco (-4,0%) e 2,23 milioni di tonnellate all'imbarco (-0,3%). Nel settore delle merci varie il totale in import-export è stato di 5,91 milioni di tonnellate (+0,6%), di cui 5,75 milioni di tonnellate di rotabili (0%) e 159mla tonnellate di merci in container (+24,9%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 13.310 teu (+9,5%). La movimentazione di auto nuove di fabbrica è stata di 59mila veicoli (+12,6%). Nel comparto delle rinfuse liquide sono state movimentate 352mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-29,0%) e in quello delle rinfuse solide 46mila tonnellate di carichi (-59,0%), di cui 34mila tonnellate di cereali (-58,0%) e 12mila tonnellate di altre merci (-61,4%).

Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto di Palermo è stato di 1,81 milioni di persone (-5,0%), di cui 1,24 milioni di passeggeri dei traghetti (-4,0%), 115mila passeggeri dei servizi marittimi locali (+5,8%) e 459mila crocieristi (-10,0%), di cui 75mila come home port (+4,4%) e 384mila in transito (-12,3%). Le auto al seguito dei passeggeri sono state 416mila (+3,5%)

Nel 2017 il solo porto di Termini Imerese ha movimentato 671mila tonnellate di merci (+180,8%), di cui 367mila allo sbarco (+142,1%) e 304mila all'imbarco (+248,0%). Il traffico complessivo dei rotabili è stato pari a 527mila tonnellate (+451,1%), mentre quello delle rinfuse solide ha totalizzato 144mila tonnellate (+0,5%), di cui 47mila tonnellate di cereali (-2,3%) e 97mila tonnellate di altri carichi (+1,9%). La movimentazione di auto nuove è stata di 6mila unità (+99,2%). Nel segmento dei passeggeri dei traghetti il traffico è stato di 73mila persone (+628,9%) e le auto al seguito sono state 30mila (+498,7%).

Nell'ultimo trimestre del 2017 il solo porto di Palermo ha registrato un calo del -1,5% del traffico delle merci che è stato pari a 1,54 milioni di tonnellate rispetto a 1,57 milioni di tonnellate nel periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Le merci varie sono ammontate a 1,46 milioni di tonnellate (+0,1%), di cui 39mila tonnellate di merci containerizzate (-6,5%) e 1,42 milioni di tonnellate di rotabili (+0,3%). Rinfuse liquide e rinfuse solide sono diminuite rispettivamente del -24,6% e del -13,2% attestandosi a 71mila tonnellate e 15mila tonnellate.









