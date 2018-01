30 gennaio 2018

Navios Maritime Containers ha chiuso il primo esercizio annuale con un utile netto di 2,6 milioni di dollari

La compagnia ha una flotta di 21 portacontainer

Navios Maritime Containers Inc. (NMCI), la compagnia con sede alle Isole Marshall che è stata costituita il 28 aprile 2017 dalla monegasca Navios Maritime Holdings Inc. quale veicolo dedicato al segmento delle navi portacontainer e che è entrata a far parte del mercato OTC della Borsa di Oslo dallo scorso 12 giugno, ha archiviato gli ultimi tre mesi del 2017 con ricavi pari a 21,3 milioni di dollari, un EBITDA di 9,9 milioni di dollari ed un utile netto di 1,7 milioni di dollari, cifre che salgono rispettivamente a 39,2 milioni, 18,7 milioni e 2,6 milioni di dollari relativamente al periodo 28 aprile - 31 dicembre 2017.

Nel corso dell'ultimo trimestre dello scorso anno la consistenza flotta della compagnia è salita da 14 a 21 portacontainer dell'età media di 9,8 anni che hanno una capacità di carico unitaria compresa tra 3.450 e 4.730 teu per un totale di 88.880 teu.

NMCI ha reso noto che al 25 gennaio scorso erano stati fissati i noleggi di navi della flotta pari al 58,4% del totale dei 7.665 giorni di noleggio disponibili nel 2018 e al 19,6% nel 2019, noleggi da cui la compagnia prevede di trarre ricavi pari rispettivamente a 87,3 milioni di dollari e 40,7 milioni di dollari per una rata di nolo giornaliera media che risulta pari rispettivamente a 19.527 dollari e 27.148 dollari.

Commentando i risultati economici registrati lo scorso anno, il presidente e amministratore delegato della NMCI, Angeliki Frangou, ha evidenziato che il livello dei noli è in crescita ed ha specificato che la compagnia intravede interessanti opportunità di acquisizioni generate dalla fase di consolidamento del mercato del trasporto marittimo containerizzato attualmente in atto.

NMCI è partecipata al 37,1% dal gruppo Navios, di cui il 33,7% attraverso la Navios Maritime Partners e il 3,4% attraverso la capogruppo Navios Maritime Holdings, mentre il restante 62,9% del capitale sociale è detenuto da azionisti comuni.



