30 gennaio 2018

COSCO Shipping Develoment prevede di chiudere il 2017 con un utile per gli azionisti di almeno 205 milioni di dollari

Il risultato risulterebbe in crescita di oltre il +252% sul 2016

Una comunicazione di positive profit è stata diramata ieri dalla COSCO Shipping Develoment Co., la società partecipata al 39,02% dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping che in precedenza era denominata China Shipping Container Lines (CSCL), nome che è stato cambiato a seguito della fusione dei gruppi armatoriali COSCO e China Shipping che ha determinato una trasformazione dell'attività della CSCL che ha abbandonato l'attività di trasporto marittimo containerizzato per diventare - come COSCO Shipping Development - una società di noleggio di portacontainer e di container con una flotta che al 30 giugno scorso era costituita da 96 navi per una capacità di carico complessiva pari a 712mila teu (di cui 74 navi di proprietà per una capacità di 582mila teu).

COSCO Shipping Develoment prevede di chiudere l'esercizio annuale 2017 con un utile attribuibile agli azionisti di almeno 1,3 miliardi di yuan (205 milioni di dollari), con un incremento non inferiore al +252% rispetto all'utile per gli azionisti di 368,6 milioni di dollari registrato nel 2016. L'utile netto previsto attribuibile agli azionisti previa deduzione di profitti o perdite straordinarie è di almeno 1,25 miliardi di yuan (198 milioni di dollari) rispetto ad un corrispondente risultato di 1,64 miliardi di yuan nel 2016.







