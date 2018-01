30 gennaio 2018

CMA CGM creerà un incubatore di imprese internazionale per promuovere l'innovazione

Avrà sede a Marsiglia

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha annunciato l'istituzione a Marsiglia di un proprio primo incubatore di imprese internazionale che sarà ospitato in un'ara di 800 metri quadri presso l'Aix Marseille Innovation Centre e che avrà lo scopo di promuovere la creazione di un vero e proprio ecosistema digitale sostenendo la realizzazione di prodotti e servizi rivoluzionari e innovativi.

Il nuovo incubatore Ze Box ospiterà da giugno 2018 circa quindici start-up di tutto il mondo che verranno selezionate a seguito di un invito a presentare candidature che verrà lanciato a breve. L'iniziativa è portata avanti dal gruppo armatoriale in collaborazione con l'Università Aix-Marseille e con l'amministrazione metropolitana Aix-Marseille Provence Métropole.

«Con Ze Box - ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo francese, Rodolphe Saadé - il gruppo CMA CGM accelera la sua strategia digitale e sviluppa gli strumenti per diventare leader nel settore dei trasporti per quanto attiene all'innovazione. Combinando la nostra esperienza con quella delle start-up che saranno ospitate all'interno di Ze Box, svilupperemo innovazioni globali che creeranno valore per i nostri clienti e per CMA CGM. Con Ze box, la nostra ambizione è di portare in Francia le migliori start-up di tutto il mondo. La sua collocazione a Marsiglia dimostra anche il nostro forte desiderio di contribuire allo sviluppo economico di quest'area».



