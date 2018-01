30 gennaio 2018

Finnlines ha comprato il traghetto Europalink dalla capogruppo Grimaldi

Sarà impiegata sulla rotta Malmö-Travemünde

La compagnia di navigazione finlandese Finnlines ha comprato dalla capogruppo italiana Grimaldi il traghetto Europalink, che a metà marzo sarà dotato di scrubber per il lavaggio dei gas di scarico, verrà posto sotto la bandiera svedese e sarà immesso sulla rotta marittima Malmö-Travemünde. La nave, che è stata acquisita dalla svedese Rederi Aktiebolaget Nordö-Link, società di intera proprietà della Finnlines, è stata costruita dall'italiana Fincantieri nel 2007 ed ha una capacità di 554 passeggeri e 4.215 metri lineari di rotabili.

Intanto Finnlines ha specificato che sta progredendo il programma di allungamento di navi della propria flotta che ha portato ad allungare di 30 metri una seconda nave, la Finnwave, che ora ha una capacità ro-ro di 4.192 metri lineari, mille metri in più rispetto a prima. L'unità è stata reimmessa sulla rotta Uusikaupunki/Turku–Travemünde. Entro la fine di maggio saranno allungate altre due navi, la Finnsun e la Finnsky. Il programma include opzioni per l'allungamento di ulteriori due navi che Finnlines non ha ancora deciso se esercitare.







