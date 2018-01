31 gennaio 2018

Mostra sul trasporto intermodale della UIRR e della IANA presso il Parlamento europeo

Bulc: il terzo pacchetto sulla mobilità sarà presentato a maggio

Ieri a Bruxelles, nell'edificio “Altiero Spinelli” del Parlamento europeo, è stata inaugurata una mostra sul trasporto intermodale che è stata realizzata dall'International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR) in collaborazione con l'Intermodal Association of North America (IANA) con lo scopo di evidenziare presso i parlamentari dell'UE le opportunità offerte dal trasporto intermodale delle merci.

Il ruolo che la collaborazione delle diverse modalità di trasporto, incarnato nel trasporto intermodale, dovrà svolgere nella spinta alla decarbonizzazione e per la drastica riduzione dell'inquinamento e della congestione causati principalmente dal trasporto su strada è stato evidenziato nel corso dell'inaugurazione della mostra da Violeta Bulc, commissario europeo ai Trasporti, che ha sottolineato la necessità di soluzioni normative, incentrate sulla digitalizzazione, che rendano possibile combinare le funzioni dell'elevato numero di differenti attori necessario per realizzare un singolo trasporto, norme - ha specificato - che dovrebbero far parte del terzo pacchetto sulla mobilità che - ha reso noto Bulc - si prevede sarà presentato il prossimo maggio.

Da parte sua Wim van de Camp, coordinatore del Partito Popolare Europeo presso la Commissione Trasporti e turismo (TREN) del Parlamento UE, ha assicurato il suo sostegno personale per approvare gli emendamenti proposti alla direttiva sul trasporto combinato

Phil Shook, che ha guidato la delegazione della IANA, ha sottolineato la necessità che gli attori intermodali di entrambe le sponde dell'Atlantico scambino le loro migliori pratiche e imparino gli uni dagli altri, in quanto la ricerca volta al costante miglioramento dei servizi è l'unica garanzia per il continuo successo dell'intermodalità sia in Nord America che in Europa. A tal proposito Shook ha specificato che la IANA è pronta a incrementare gli scambi con la UIRR iniziati con questa mostra al Parlamento Europeo.

Il presidente della UIRR, Ralf-Charley Schultze, ha rilevato che l'apprendimento reciproco in un mondo globalizzato deve essere globale e questo - ha spiegato - è il motivo per cui la UIRR ha contattato la sua controparte americana IANA. Quanto all'Europa, Schultze ha sottolineato che nel settore dei trasporti la regolamentazione e gli Stati continuano a svolgere un ruolo accentuato e che, pertanto, il settore da solo non può padroneggiare le sfide che deve affrontare. Schultze osservato che fino a quando non cesserà il coinvolgimento dei governi nello svolgimento quotidiano delle attività di trasporto è necessario che il settore informi i politici nel modo più dettagliato possibile su ciò che accade, in modo che possano assumere le decisioni più razionali. «La mostra che abbiamo organizzato, oltre a testimoniare il desiderio di imparare gli uni dagli altri - ha precisato - ha esattamente questo scopo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail