31 gennaio 2018

Primo incontro ufficiale di AssArmatori con i sindacati

Stefano Messina a colloquio anche con il ministro del Lavoro

I rappresentanti della nuova associazione armatoriale italiana AssArmatori hanno ufficialmente incontrato oggi le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti) del personale marittimo e di terra delle compagnie di navigazione. «Abbiamo esposto alle controparti sindacali - ha spiegato il presidente di AssArmatori, Stefano Messina, che ha partecipato all'incontro insieme ai consiglieri Stefano Beduschi, Matteo Catani e Franco Del Giudice - la nostra precisa volontà di pervenire alla definizione di una dinamica positiva di rapporti ponendo le basi per un dialogo di reciproco rispetto dei ruoli nell'interesse comune dei lavoratori del settore e della necessità cogente di assicurare al settore armatoriale una rotta privilegiata di ripresa. È anche nostra intenzione - ha aggiunto Messina - quella di trovare istanze comuni per affrontare insieme un momento così delicato per il settore e tutelare i posti di lavoro che sono sempre più un bene prezioso nel nostro Paese».

Oggi, inoltre, Stefano Messina ha incontrato anche il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al quale ha illustrato l'importanza del settore marittimo volano di crescente occupazione. Messina ha ricordato che ad AssArmatori aderiscono compagnie nazionali e internazionali che operano complessivamente con oltre 600 navi (nelle diverse modalità del trasporto marittimo, contenitori, ro-ro, carico secco e liquido, crocieristico e cabotaggio), impiegando oltre 70.000 lavoratori e svolgendo una funzione di rappresentanza assolutamente prioritaria in settori chiave dell'economia marittima e portuale.







