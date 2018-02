1 febbraio 2018

Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è calato del -3%

I container sono stati pari a 5,5 milioni di teu (+0,5%)

Il senatore all'Economia, lavoro e porti del Land di Brema, Martin Günthner, ha reso noto che nel 2017 le importazioni e le esportazioni delle merci attraverso il porto di Brema/Bremerhaven sono state pari rispettivamente a 36,4 milioni e 36,6 milioni di tonnellate, volumi che nell'anno precedente si erano attestati a 38,2 milioni e 36,9 milioni di tonnellate.

Il traffico complessivo movimentato lo scorso anno risulta quindi pari a circa 73 milioni di tonnellate, con un calo del -3% sul 2016 e inferiore al traffico di 75,1 milioni di tonnellate previsto in precedenza per l'intero 2017 ( del 12 dicembre 2017).

Günthner ha specificato che lo scorso anno nella sola area portuale di Brema sono state movimentate quasi 13 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +7% circa sul 2016, con rialzi particolarmente rilevanti dei traffici di legname (+11%) e di prodotti siderurgici (+45%). Nell'area portuale di Bremerhaven, invece, il traffico è diminuito del -3% attestandosi a circa 60 milioni di tonnellate.

Superiore alle attese è risultato l'aumento della movimentazione di auto nuove di fabbrica che è stata di oltre 2,3 milioni di veicoli (+11%), così come il volume di traffico dei container che è stato di oltre 5,5 milioni di teu, con una progressione del +0,5% sul 2016.

Günthner ha evidenziato anche la crescita del +5,3% del traffico delle rinfuse che è salito da 9,5 milioni a 10,0 milioni di tonnellate.

Lo scorso anno nel porto di Brema/Bremerhaven hanno fatto scalo 7.328 navi rispetto a 7.222 nell'anno precedente.



